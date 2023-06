Luísa participa de painel em Portugal

O 11º Fórum Jurídico acontece em Lisboa

A deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR) participa nesta semana do 11º Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal. Em missão oficial da Câmara dos Deputados, a deputada Luísa esteve nesta terça (dia 27) de um painel com o tema “Inteligência artificial e governança algorítmica: desafios regulatórios”. Luísa foi a relatora do Projeto de Lei 21/20, que cria o marco legal do desenvolvimento e uso da Inteligência Artificial pelo poder público, por empresas, entidades e pessoas físicas, aprovado na Câmara dos Deputados. Atualmente, a matéria está em discussão no Senado Federal.

“É muito importante que a gente parta da premissa de que o Parlamento é o grande ator que define o grau de inovação de um País. Portanto, a partir dessa atividade legislativa, que deverá ser implementada para impulsionar as políticas públicas, é que saberemos se um país é mais ou menos inovador ou de mais ou menos oportunidades porque acredito que a inovação é um grande instrumento de transformação social, política e econômica”, afirmou a deputada Luísa. Ela ainda complementou que as discussões em torno da inteligência artificial são relativamente recentes no Congresso Nacional e que, desde então, a tecnologia registrou significativos avanços.

No entanto, a deputada salientou que além de regulamentações de leis, as discussões precisam também ser focadas em dois temas de extrema relevância: o fechamento de postos de trabalho em função da tecnologia e a educação de crianças e jovens, além da qualificação profissional. Estudos apontam que 18% dos empregos em todos o mundo poderão ser automatizados nos próximos anos e que trarão o impacto direto da perda de 300 milhões de empregos no mundo todo.

“Por isso precisamos falar de requalificação da mão-de-obra, precisamos usar a tecnologia para complementar as nossas ações e limitações. No Brasil, estudos apontam que há a necessidade de formar mais de 100 mil profissionais por ano na área de tecnologia da informação e da comunicação. Então, temos um cenário de muitas oportunidades destaca Luísa.

DIREITO PÚBLICO – O Fórum Jurídico é promovido em parceria pelo Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e o Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (ICJP/CIDP), o Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e a Fundação Getulio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário.

O evento, que está sendo realizado em Lisboa (Portugal) termina nesta quarta (dia 2).