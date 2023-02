Maria Victória assume seu terceiro mandato

E é eleita para a comissão executiva da Assembleia

A deputada Maria Victória (PP) assumiu nesta quarta-feira (1) um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. A parlamentar também foi eleita para o cargo de Segunda Secretária da Assembleia, compondo a comissão executiva da Mesa Diretora ao lado do presidente Ademar Traiano (PSD) e do primeiro secretário Alexandre Curi (PSD).

A eleição foi confirmada por unanimidade logo após a solenidade de posse dos 54 deputados e deputadas estaduais.

“É um desafio e uma responsabilidade fazer parte da comissão executiva. Agradeço a Deus e aos paranaenses pela confiança e pela oportunidade de continuar o trabalho em favor do Paraná”, afirmou a deputada.

METAS – No terceiro mandato na Assembleia Legislativa, Maria Victória adianta que vai ampliar as ações junto aos municípios e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à educação, empreendedorismo, saúde e defesa e valorização das mulheres.

“Continuarei o trabalho firme e forte em favor dos municípios, pelo desenvolvimento regional, pela educação de qualidade e para ampliar o atendimento à saúde, em especial a atenção às doenças raras”, ressaltou.

COMISSÃO EXECUTIVA – Com a eleição da Mesa Diretora, ela se tornou a segunda mulher na história da Assembleia a ocupar um cargo na comissão executiva.

A deputada Luciana Rafagnin também foi segunda secretária entre 2007 e 2008 e a última mulher a ocupar um cargo na Mesa Diretora foi a ex-governadora e ex-deputada, Cida Borghetti em 2010 na função de quarta secretária.

“Vou trabalhar bastante para honrar os votos recebidos e todas as mulheres que se sentem representadas por mim na mesa da Assembleia”, frisou a jovem parlamentar.

De acordo com o regimento interno da Alep, a comissão executiva da Mesa Diretora é formada pelos deputados eleitos para ocupar a presidência, a primeira secretaria e a segunda secretaria.

O colegiado assina em conjunto todas as questões administrativas da Casa como a autorização de despesas, convênios, contratação de serviços e execução de licitações entre outras atribuições. Já entre as funções da segunda secretaria estão fiscalizar a redação das atas e fazer a leitura; assinar as atas e os atos da comissão executiva e manter atualizado o registro do patrimônio da Assembleia.

MESA DIRETORA – Veja a composição da Mesa Diretora eleita por unanimidade nesta quarta-feira (1):

Presidente: Ademar Traiano (PSD)

Primeiro Secretário: Alexandre Curi (PSD)

Segunda Secretária: Maria Victória (PP)

Primeiro Vice-Presidente: Marcel Micheletto (PL)

Segundo Vice-Presidente: Ney Leprevost (União Brasil)

Terceiro Vice-Presidente: Cristina Silvestri (PSDB)

Terceiro Secretário: Goura (PDT)

Quarta Secretária: Alexandre Amaro (Republicanos)

Quinto Secretário Dr. Antenor (PT).