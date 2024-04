Cerimônia será no próximo dia 22 no Parlamento



A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná promoverá Sessão Solene de entrega do título de Cidadania Benemérita do Estado do Paraná para Marlon Bonilha, a proposição foi do Deputado Moacyr Fadel.



A cerimônia terá início às 18 horas do dia 22 de abril, no Plenário da Alep, em Curitiba.