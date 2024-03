MDB DO PARANÁ apresenta balanço

Durante encontro em Brasília nesta semana

Membros da executiva do MDB do Paraná tiveram a oportunidade de apresentar um balanço dos trabalhos realizados durante o mandato da executiva estadual. O encontro ocorreu terça-feira, dia 5, na sede nacional do partido, em Brasília, e contou com a presença do presidente nacional, deputado federal Baleia Rossi, além dos membros da executiva paranaense, incluindo o presidente Anibelli Neto, o vice-presidente Renato Adur, o secretário-geral Orlando Pessutti e o tesoureiro, deputado federal Sérgio Souza.

Durante a reunião, foram destacados o progresso e os desafios enfrentados pela executiva do MDB do Paraná. Segundo Anibelli Neto, “o partido está em um momento extremamente positivo e estamos confiantes de que vamos contribuir significativamente para várias candidaturas de vereadores, prefeitos e vice-prefeitos no estado”, pontuou o presidente.

O MDB do Paraná reafirmou seu compromisso em crescer e cumprir as promessas feitas na convenção nacional do ano anterior. Determinado a enfrentar as eleições com confiança e determinação, o partido segue em frente respaldado pela executiva nacional.

“Estamos prontos para alcançar grandes conquistas para o Paraná e para o país”, afirmaram os representantes do MDB do Paraná ao final do encontro.

A reunião contou também contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e do senador de Alagoas, Renan Calheiros.