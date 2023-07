MDB elege o novo diretório no Paraná

Reafirmando compromisso com as bases e parceria com o Governo do Estado

Neste sábado (08), o MDB do Paraná realizou sua Convenção Estadual para escolher o novo diretório do partido. Com chapa única, a chapa MDB de Todos foi eleita por ampla maioria, obtendo 139 votos favoráveis e apenas 1 voto contrário.

O deputado Anibelli Neto foi reconduzido ao cargo de presidente do partido, e o deputado federal Sérgio de Souza como Tesoureiro. Além disso, a nova executiva conta com Renato Adur como 1° vice-presidente, e o ex-governador Orlando Pessuti como secretário geral.

Uma das principais metas do diretório do MDB do Paraná é continuar fortalecendo as bases do partido e promover um diálogo aberto com todos os membros, garantindo a participação ativa dos emedebistas nas decisões estratégicas e filiando novos membros, criando perspectivas de crescimento e renovação para o partido, elegendo mais vereadores, prefeitos e vice-prefeitos, demonstrando sua relevância no cenário político paranaense nas próximas eleições municipais.

O partido seguirá empenhado em contribuir para o desenvolvimento do Paraná, em parceria com o governador Ratinho Júnior. Destaca-se o trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (SEDEF), sob a liderança do secretário Rogério Carboni, onde o MDB do Paraná tem desempenhado um papel relevante.

A Convenção Estadual do MDB do Paraná contou com a presença de importantes lideranças políticas. Entre os presentes estavam o vice-prefeito e secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, e o presidente do partido Republicanos e secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Bernardo Jorge. A presença desses representantes reforça a união e o diálogo entre diferentes forças políticas em prol do desenvolvimento do Paraná.

O encontro contou também com a filiação de novas lideranças ao MDB do Paraná. Entre elas, destaca-se a filiação do professor e empresário Wilson Picler, que traz consigo experiência e conhecimentos que poderão contribuir significativamente para o partido.