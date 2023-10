MDB/PR participa da Convenção Nacional

Deputados Anibelli Neto e Sergio de Souza e vereadora Gertrudes Bernardy eleitos representantes na Executiva e no Diretório Nacional

Nesta quinta-feira (05), o MDB Nacional realizou sua convenção para eleição da nova executiva e diretório.

O evento, que aconteceu na sede do partido em Brasília, reconduzido o atual presidente deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) ao cargo. Com 448 votos no total, sendo 445 a favor e apenas 3 contrários, Rossi assegurou mais dois anos à frente do partido.

Os convencionais votaram também pela aprovação do novo estatuto do MDB. Dos 395 votos, 392 foram a favor das mudanças propostas, enquanto apenas 2 foram contrários e 1 voto foi registrado em branco.

Durante a convenção, o presidente do MDB no Paraná, deputado estadual Anibelli Neto, enfatizou o novo rumo que o partido está tomando. “O MDB vive um novo patamar, é um partido que tem história, tradição e serviço prestado e vem se modernizando”, declarou Anibelli, ressaltando o compromisso da executiva do MDB do Paraná em triplicar o número de prefeitos e vice-prefeitos nas eleições municipais de 2024.

Outros membros do partido também marcaram presença na Convenção Nacional, incluindo o vice-presidente Renato Adur e o deputado federal Sérgio de Souza, que foi eleito como tesoureiro-ajunto da Executiva Nacional. Além disso, o deputado Anibelli Neto e a vereadora Gertrudes Bernardy, de Ivaiporã, foram eleitos membros titulares do Diretório Nacional.

O MDB, atualmente, tem colaborado ativamente com o governo federal, contando com três ministros. A Ministra Simone Tebet à frente do Ministério do Planejamento – que esteve presente na Convenção Nacional e foi ovacionada ao chegar no evento -, Jader Filho no Ministério das Cidades e Renan Filho no Ministério dos Transportes, mostrando a força do partido no cenário político nacional.

A recondução de Baleia Rossi à presidência do MDB Nacional sinaliza uma continuidade nas políticas e estratégias do partido, e o compromisso de fortalecer sua presença nas eleições municipais de 2024, no Congresso, nos governos estaduais e federal, além do compromisso com a democracia e desenvolvimento do país.

Confira a composição da nova executiva nacional do MDB:

• Baleia Rossi (SP) – Presidente

• Elcione Barbalho (PA) – 1ª Vice-Presidente

• Confúcio Moura (RO) – 2ª Vice-Presidente

• Carlos Chiodini (SC) – 3ª Vice-Presidente

• Marcelo Castro (PI) – Tesoureiro

• Sérgio Souza (PR) – Tesoureiro-Ajunto

• Hercílio Coelho Diniz (MG) – Secretário-Geral

• Eunício Oliveira (CE) – 1º Secretário

• Washington Reis (RJ) – 2º Secretário