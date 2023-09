MDB promove mais um encontro para filiação de Líderes

Fortalecendo partido na região de Maringá

O MDB está se estruturando em todo o Paraná com novas lideranças, o encontro que acontecerá em Maringá, neste sábado (30), representa mais um passo importante na trajetória do partido rumo às eleições municipais de 2024 com a chegada de novos emedebistas de Maringá e Região.

O evento está programado para ocorrer nas instalações da Uningá, com início marcado para às 09 horas.

É esperada uma grande participação de líderes regionais, simpatizantes e membros do MDB, que se unirão para fortalecer o partido em preparação para as eleições municipais que se aproximam. Em Maringá, o ex-deputado Ricardo Maia (foto abaixo), irmão do prefeito Ulisses Maia, estará oficialmente assinando sua filiação ao MDB, além de novos pré-candidatos a vereadores, que estarão se unindo ao partido, fortalecendo assim a pré-candidatura do vice-prefeito Edson Scabora.

Entre os nomes de realce que estarão presentes no evento, destaca-se o presidente do MDB do Paraná, o deputado estadual Anibelli Neto (foto principal) Sua presença reforça o compromisso do partido em consolidar sua presença no estado e apoiar candidaturas locais.

Além disso, o vice-presidente do partido, Renato Adur, e o tesoureiro, deputado federal Sérgio Souza, também estarão presentes, além do ex-governador Orlando Pessuti (foto) demonstrando a união e determinação do MDB em Maringá e região.

O encontro de filiação é uma oportunidade para que líderes locais e cidadãos interessados se juntem ao MDB e participem ativamente do processo político, contribuindo com ideias e propostas para o desenvolvimento da cidade e da região. O partido está comprometido em ouvir as vozes da comunidade e trabalhar em conjunto para atingir seus objetivos políticos.

ENCONTRO DE FILIAÇÕES EM MARINGÁ

Dia: 30 de setembro

Horário: 09 horas (cafe

Local: UNINGÁ – Rod. PR 317, 6114 Parque Industrial 200, Maringá.