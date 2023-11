Padre Marcos Paulo receberá Cidadania

Ordenado em 15 de agosto de 2012

O Projeto de lei número 18/2023 foi votado e aprovado e concedeu ao Padre Marcos Paulo Messias Rodrigues (FOTOS) o título de Cidadão Honorário de Santo Antônio da Platina. E o Prefeito Professor Zezão sancionou.

A autoria foi do Vereador Rudinei Benedito Esteves, popular Rudi do Povo. A data de entrega ainda não foi definida.

Quando tinha 7 anos de idade, sua família mudou-se para o município de Bandeirantes, no estado do Paraná. Seu chamado vocacional se deu no Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus. O homenageado nasceu na cidade de São Paulo no dia 16 de outubro de 1979.

Os estudos básicos, incluindo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, foram realizados na rede pública. Possui formação técnica em Enfermagem e Terapia de Reabilitação de Dependentes Químicos, além de formação Acadêmica em Filosofia pelo Instituto de Filosofia Mater Eclesiae em Ponta Grossa, e em Teologia pelo Seminário Maior Divino Mestre de Jacarezinho.

Foi Ordenado padre em 15 de agosto de 2012 e reside na Cidade Joia há oito anos. Experiência Pastoral: Entre muitas outras: Pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida dos Prados em Itapira – SP; Vigário Paroquial do Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus em Bandeirantes, de janeiro de 2015 a julho de 2015; Pároco da Paróquia São Judas Tadeu em Santo Antônio da Platina; Reitor do Santuário Nossa Senhora das Graças desde novembro de 2020. Vigário paroquial da Paróquia Santo Antônio de Pádua desde 2020.

