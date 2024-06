PP realiza convenção nesta segunda-feira

Participação de deputados federais

A bancada federal do Progressistas (PP) se reuniu em Brasília para alinhar os últimos detalhes da Convenção Estadual da legenda que ocorrerá na próxima segunda (17) em Curitiba.

Participaram do encontro os deputados federais Pedro Lupion, Dilceu Sperafico, Tião Medeiros, Toninho Wandscheer, Marco Brasil e Ricardo Barros, deputado federal licenciado e tesoureiro nacional da legenda.

A Convenção Estadual contará com a presença de lideranças nacionais, estaduais e municipais e de pré-candidatos de todas as regiões. A chapa única será eleita por aclamação com a deputada estadual Maria Victoria na presidência e todos os parlamentares federais e estaduais ocupando posições na executiva.

O evento está marcado para 18h30 no Clube Urca, localizado na Rua Albano Reis, 170, em Curitiba.