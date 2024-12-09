Prefeitura/SAP abre Natal 2024 no dia 14

Programação especial

A prefeitura de Santo Antônio da Platina abre a programação especial de Natal no município a partir do dia 14 de dezembro (um sábado) com diversas atividades como shows, apresentações, distribuição de doces e Casa do Papai Noel, abertas ao público até o dia 21, na praça Frei Cristóvão.

As atrações começam no dia 14 com o show do palhaço Tubinho, animando as crianças a partir das 19 horas. No domingo, 15 de dezembro, será a grande chegada do bom velhinho com a abertura da Casa do Papai Noel no coreto, distribuição de doces e pipocas e show do Grupo Extragasamba.

A programação continua no dia 17 com a Casa do Papai Noel, a Fanfarra do Colégio Estadual Tiradentes e apresentação do cantor Matheus Siqueira. No dia 19 se apresentará o Coral do Projeto Boia Fria e a cantora Bruna Lemes.

No dia 20, o Coral Municipal e a banda Giclê V8 animam a Casa do Papai Noel.

No sábado, 21 de dezembro, o encerramento será feito com o espetáculo do Studio Arte em Dança e apresentação do cantor Matheus Cavalcante.

A feira do artesão também será montada durante todos os dias. O Natal de Luz que é apresentado pelo Grupo de Canto Sementinha da Paróquia Santo Antônio de Pádua, com apoio do Departamento Municipal de Cultura, terá suas próximas apresentações nos dias 11, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, sempre ás 22h.

A realização da é da prefeitura através da Comissão Municipal de Eventos, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, cujo titular é Marcos Souza (fotos) , e o Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

NATAL NA PRAÇA

14/12: SHOW DO TUBINHO 19H

15/12: GRUPO EXTRAGASAMBA 20H30

17/12: FANFARRA TIRADENTES 19H – CANTOR MATHEUS SIQUEIRA 20H30

19/12: CORAL PROJETO BOIA FRIA 19H – CANTORA BRUNA LEMES 20H30

20/12: CORAL MUNICIPAL 19H – BANDA GICLÊ V8 20H30

21/12: BALÉ STUDIO ARTE EM DANÇA 19H – MATHEUS CAVALCANTE 20H30m.