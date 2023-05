PSDB e Cidadania projetam eleições 2024/26 no Paraná

Partidos articulam alianças e pré-candidaturas

Exclusivo: O deputado federal Beto Richa e o ex-deputado Rubens Bueno anunciaram, neste final de semana em Santo Antônio da Platina, que a Federação, que integra as duas legendas, fará uniões com outros partidos no pleito do ano que vem (prefeitos e vereadores) e em 2026 (presidente, governador, dois senadores, 30 deputados federais e 54 estaduais), pretende lançar candidaturas majoritárias com quadros internos, ou seja, coligações apenas nas proporcionais.

A Federação PSDB Cidadania é uma organização política formada em 2022 pelo Partido da Social Democracia Brasileira e o partido Cidadania. Programa e estatuto foram divulgados e o pedido de registro já protocolado no Tribunal Superior Eleitoral. Em abril de 2023, somadas as duas siglas, a federação contava com 1.771. 302 filiados.

Iniciaram na quinta-feira (25), em Londrina, uma série de encontros regionais. Os eventos têm como objetivo discutir a conjuntura política e começar a construção de um projeto comum para as eleições municipais de 2024 no Paraná. Na sexta-feira, dia 26, reuniões em Santo Antônio da Platina (fotos), Cornélio Procópio e Jataizinho e sábado(27) em Arapongas.

Os encontros reuniram lideranças, filiados e simpatizantes dos dois partidos.

Em Santo Antônio da Platina, participaram Amin Hannouche (chefe do executivo procopense), secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Assistência Social platinenses, respectivamente Antônio Marcos de Souza, Luis Carlos Silva e Cristiano Benedito Lauro, presidente do Sindicato Rural Patronal local, José Afonso Junior, os vereadores Breno e Mineiro, ex-deputado federal Chico da Princesa, ex-prefeito de Wenceslau Braz, Cristóvão Andraus, ex-primeira-dama de Joaquim Távora, Karen Nassar, ex-vereadores locais Jair e Gil Martins e Chiquinho.

Para Rubens Bueno, presidente estadual do Cidadania, “esses encontros têm como objetivo tornar a federação cada vez mais forte. A nossa atuação deve sempre buscar fortalecer os vínculos com a população paranaense e consolidar projetos de poder local”, ressaltou.

Segundo o presidente estadual do PSDB, Deputado Federal Beto Richa, “são encontros regionais com o objetivo de reforçar a união entre PSDB e Cidadania mirando novos desafios, entre eles, as eleições municipais de 2024. Estamos unidos e queremos levar essa mensagem às nossas bases”, disse.

A federação Cidadania-PSDB foi formada para a disputa das eleições nacionais do ano passado. Pelas regras eleitorais, as duas siglas continuam com vida partidária independente, mas a atuação no Congresso Nacional, nos Estados e nos municípios deve ser conjunta, como se ambas fossem um único partido.