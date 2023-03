Programação dos 123 anos de Jacarezinho

No sábado pela manhã até a noite do domingo

A prefeitura de Jacarezinho divulgou a programação oficial das comemorações do aniversário de 123 anos de emancipação política do município, que acontece neste domingo (dia dois).

As comemorações começam no sábado pela manhã (conforme programação detalhada abaixo) e seguem até a noite do domingo, com atividades diversas voltadas a diferentes públicos.

Entre os destaques está a gravação do programa Tribuna da Massa ao vivo da Praça São Benedito, com a presença do apresentador Felipe Macedo e toda equipe.

A programação tem entrada gratuita ao público e toda população de Jacarezinho e região é convidada a participar, conforme detalhou o chefe do executivo, Marcelo Palhares (na foto, com o chefe de gabinete, Willian Ferreira, o Makito).

PROGRAMAÇÃO

𝟭º 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 (𝘀á𝗯𝗮𝗱𝗼)

Atrações na Praça São Benedito

10h – Teatro Infantil

11h30 – Ato de Reinauguração da Praça

12h30 – Programa Tribuna da Massa ao vivo na Praça

14h – Show com a cantora Letícia Coimbra

Missa na Catedral Diocesana

18h30 – Missa em Ação de Graças pelo aniversário da cidade

Atração no CAT – Jacarezinho/PR

20h – Concerto da Banda de Música da Polícia Militar do Paraná: Comemorativo aos 123 de Jacarezinho e 70 anos do 2º Batalhão de Polícia Militar

Entrada: 1kg de alimento não-perecível.

𝟮 𝗱𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶𝗹 (𝗱𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼)

Atrações na Praça Rui Barbosa

7h30 – Hasteamento da Bandeira

8h – Encontro de Carros Antigos

Atração na Rua Paraná

9h – Desfile Cívico

Atrações na Centro de Eventos

14h – Velocross

17h – Shows Aniversário Rádio Nativa

19h – Motoshow.