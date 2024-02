Junior anuncia apoio ao Pré-candidato Gil

Decisão atribuída a trajetória do político de 42 anos

José Afonso Júnior é conhecido e carinhosamente chamado de Júnior Afonso, foi prefeito platinense durante os anos de 1983 a 1986, na sequência deputado estadual e secretário de Esporte e Turismo. E acaba de ser reeleito por aclamação presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina.

Júnior afirma enxergar no pré-candidato Gil Martins muitas qualidades, pois o conhece desde de que nasceu. “ eu conheço esse menino e acompanhei sua trajetória de vida pois o pai dele é meu amigo pessoal, o Jair Matins foi meu companheiro de política, é comerciante há mais de 48 anos, um homem exemplar que construiu uma família honesta, trabalhadora e honrada, portanto o Gil tem berço”.

Afirmou ainda que Gil se tornou ao longo dos anos um grande líder, especialmente na esfera pública, “pois é simples, humilde, trabalhador e muito articulado devido sua grande vivência e experiência na área pública junto as prefeituras, prefeitos, vereadores e diversas lideranças do meio político e administrativo, mantém relações extremamente ativas com secretários e deputados, tanto no âmbito federal quanto estadual, e conhece como poucos o caminho das pedras. Conhece as pessoas pelo nome e sabe das necessidades de nossa cidade, pois nasceu, foi criado e vive aqui com sua família”.

“ Eu confio e acredito na capacidade politica, administrativa e de articulação do Gil Martins, por isso decidi apoiar e estar junto, participando e orientando na construção desse grande projeto. Para mim, hoje, é o mais preparado e está pronto para ser um grande prefeito, possui todas as atribuições e condições de ser um dos melhores prefeitos de todos os tempos”.

Junior fez questão de deixar muito claro sua admiração e respeito ao atual prefeito Professor Zezão e toda sua equipe, “e ao belo trabalho que vem sendo realizado, e também a todos os demais pré- candidatos, pois tenho ótima relação e carinho por todos eles”.

Gilson Jesus Esteves agradeceu e disse que “será possível construir uma grande aliança para elaboração de um plano de governo moderno, inovador, participativo, inclusivo e realizável, onde cada cidadão e cidadã terão a oportunidade de nos dizer oque pensam, sonham e querem para nossa cidade, uma construção coletiva por meio das ideias e sugestões para moldar e transformar Santo Antônio da Platina numa cidade inteligente, moderna e sustentável”.

Gil tem 42 anos, é pai do Gil Antônio e casado com Fátima Izak, economista, e há 12 anos presta assessoria parlamentar ao Alex e a deputada federal Luísa Canziani.