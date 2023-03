Deputado federal Lupion enfrenta 2 grandes desafios

Parlamentar é oposição ao governo federal e preside FPA

Pedro Deboni Lupion Mello (PP) foi reeleito para o segundo mandato como deputado federal com 109.043 votos (13º colocado entre os 30 do Paraná). Antes, já havia sido deputado estadual por oito anos.

Ele visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. Estava acompanhado dos assessores parlamentares Valdir Domingos de Souza e Robson Luís Rodrigues e admitiu que vivencia dois desafios políticos gigantescos.

Aos 39 anos (completará 40 no início de junho) enfrenta as seguintes situações:

Apoiou a reeleição de Jair Bolsonaro(PL) e perdeu, entretanto em quaisquer cenários permanecerá fiel. “Defendo o direito de propriedade, a livre iniciativa e o fortalecimento das famílias. Não podemos retroceder e deixar que o Brasil seja destruído, jamais darei suporte ao PT”, disse, mesmo sabendo que parte de seus correligionários já aderiu.

2) Preside a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). A bancada terá, pelos próximos dois anos aproximadamente 300 deputados federais e mais 44 senadores. “Eu nasci no agro e minha família veio do agro. O segmento que representou 27% do PIB do País na pandemia tem importância fundamental”.

De fato, só que o problema é que, por conta dessa responsabilidade sobra bem menos tempo para visitar as bases, fazer reivindicações aos municípios etc.

O deputado reeleito foi o mais votado em 18 cidades do Estado. Lupion recebeu votação expressiva em importantes municípios como: Arapongas, 14.066 votos, Santo Antônio da Platina, 9.282 e Jacarezinho 5.398 votos.

“Gratidão enorme que só faz aumentar meu respeito, carinho e responsabilidade pelo Norte Pioneiro e todas cidades parceiras”. Pedro Lupion também comemorou os mais de 16 mil votos conquistados em relação ao pleito de 2018, ano em que foi eleito deputado federal pela primeira vez, com 92.300 votos.

Nascido em Curitiba, o torcedor do Athetico Paranaene é bisneto do ex-governador do Paraná, Moysés Lupion e filho do ex-deputado federal Abelardo Lupion e Denise Deboni. Casado com Maria Fernanda Gaudêncio, possui três filhos.

Agropecuarista e empresário, graduado em Comunicação Social, mestre em política nas universidades Francisco de Vittoria (UFV) e Rey Juan Carlos, na Espanha. Em Washington concluiu o curso de especialização em Comunicação Política e Campanhas Eleitorais, pela Georgetown University e especializou-se em administração pública e governança na George Washington University. Foi o único brasileiro a fazer o curso e acompanhou a corrida presidencial americana entre o republicano John McCain, e o democrata Barack Obama, em 2008.

Fotos: Paulo Ribeiro/Especial para o Npdiario