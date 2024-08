GANHADORES do Estande 52ª EFAPI recebem prêmios

Havia no recipiente 6.172 grãos de café

Estiveram presentes na sede do Npdiario nesta quinta-feira (22) os representantes/ganhadores da tradicional brincadeira dos grãos de café no Estande na 52ª Efapi que aconteceu dos dias 14 a 18 de agosto, em Santo Antônio da Platina.

1º. Lugar: Vinícius Henrique com 6.175 grãos, representado por sua avó Maria Eunice;

2º. Lugar : Josiane com 6.150 grãos, acompanhada de seu esposo Djalma e filha Rita M. Arantes;

3º. Lugar: Fernanda Vieira com 6.126 grãos, representada por sua mãe Cecília Fernandes Vieira.

Todos ganharam Vouchers de Procedimentos na Clínica Laser Mais e Amor da Pele | Clínica de Estética Avançada, avaliados em R$ 2 mil, e também, brindes especiais da Protork como: coolers, mini capacetes e tábuas de carne.

Ao todo foram contados dentro do recipiente 6.172 grãos de café.

Nossa gratidão ao Markinho Hortifruti que se disponibilizou em todos os dias, em repor todas as frutas frescas para quem quisesse degustar e saborear a vontade.

Agradecemos a presença de cada um que passou por nosso estande neste ano de 2024 e será um prazer recebê-los novamente para curtir o game ainda mais divertido e moderno no próximo ano.

Patrocinadores dos Brindes:

