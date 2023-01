Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Bombeiros de Ibaiti

O Prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho, e o chefe do executivo de Pinhalão, Dionisio Arrais de Alencar, que é presidente do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas (CIVARC) se reuniram com o Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, na Capital.

Na ocasião, tratada com o Coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior e demais oficiais da Militarização do Corpo de Bombeiros de Ibaiti.

Pedágio

Apesar do recesso parlamentar, os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Arilson Chiorato (PT) não deram férias às discussões do pedágio no Paraná e voaram para Brasília, para defender, junto ao governo federal, uma nova modelagem de concessão, com tarifas mais baixas e garantias da realização das obras necessárias nas rodovias que cortam o Estado. “Tivemos uma ótima reunião, que vai nos garantir um modelo de pedágio mais barato, com a realização das obras previstas e, ao mesmo tempo, vai trazer segurança jurídica para os usuários de rodovias do Paraná”, afirmou Romanelli ao término do encontro.

Debate

Ainda sobre o pedágio, Romanelli defendeu, com presidentes de Sindicatos Rurais na Faep (Federação da Agricultura do Paraná), que o novo modelo de concessões de rodovias deve garantir tarifas mais baixas e a execução de obras. Segundo ele, agora é o momento de reforçar junto ao governo federal as demandas da Frente Parlamentar sobre o Pedágio, do setor produtivo e da sociedade paranaense. A nova gestão no Ministério da Infraestrutura está revendo os projetos e planeja realizar os leilões ainda no primeiro semestre de 2023.

Lombadas permanecem na BR-153

O Denit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) manterá as duas lombadas instaladas nas proximidades das cabeceiras da ponte sobre o ribeirão Ubá, no KM 33 da BR-153, em Santo Antônio da Platina no trecho entre Jacarezinho. A reportagem, exclusiva, foi veiculada pelo Npdiario.

De acordo com o que o Núcleo de Comunicação do órgão informou na tarde desta quarta-feira ao jornal, foi contratada uma terceirizada (chamada LCM Construções, de Belo Horizonte/MG) para serviços de reparos e manutenção na ponte “que se encontra em situação de risco em sua estrutura”.

Está descartada, por enquanto, a instalação de radares. A ponte tem 134 metros.

Veja dois vídeos(um com drone) abaixo:

AME em Jacarezinho

O Governo do Paraná autorizou a licitação para construção do novo Ambulatório Médico Especializado, em Jacarezinho. O investimento é de R$ 23 milhões e o novo espaço contará com mais de 30 salas de consultórios médicos especializados. Os prefeitos do Norte Pioneiro participaram de uma solenidade de assinatura da ordem de serviço. As obras devem se iniciar nos próximos dias.

Centro de Convivência

A pandemia de Covid-19 fez cair consideravelmente o movimento de passageiros na rodoviária de Jacarezinho, que está sendo pouco utilizada pelos usuários. Por isso, a Prefeitura decidiu transformar o espaço em um centro de convivência para as famílias. O prédio está recebendo melhorias na estrutura e decoração, além da instalação de um parquinho infantil. Ao lado já existe uma academia da Terceira Idade. A ideia é diversificar o uso e aproveitar a excelente localização para atividades comerciais ou de prestação de serviços. Para isso, a Prefeitura publicou um edital de licitação para conceder o uso dos boxes à iniciativa privada.

Cornélio Procópio

A Prefeitura de Cornélio Procópio iniciou a terraplenagem do terreno que receberá a nova supercreche, que receberá o nome de “Mary Alcântara Hannouche”, em homenagem à ex-primeira-dama, falecida em outubro de 2019. A construção receberá investimentos de R$ 4 milhões. Os recursos são do Governo Federal, por meio da deputada federal Luísa Canziani (PSD). Segundo o prefeito Amin Hannouche, a supercreche terá papel fundamental na diminuição da fila de espera por vagas em creches, com disponibilidade maior de vagas para a educação infantil.

Quatiguá

A prefeita Adelita Parmezan (PTB) comemorou a notícia da homologação da licitação para obras de revitalização da avenida João Pessoa, em Quatiguá, “Serão construídas calçadas, rampas, rotatória, meio-fio com sarjeta, canaleta com grelha, faixas elevadas, sinalização viária, instalações elétricas e a instalação de postes coloniais”, disse a prefeita. O investimento, do Governo do Paraná, é de R$ 524.115,75. A previsão é de que a obra se inicie ainda nos próximos dias.

Sertaneja

A Prefeitura de Sertaneja recebeu um novo caminhão. O investimento é do Governo do Paraná, no valor de R$ 530 mil. O prefeito Jamison Donizete da Silva (PSD) agradeceu ao compromisso do governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) e do deputado Romanelli (PSD), que juntos têm conquistado recursos e garantido os investimentos necessários em turismo, saúde, educação e infraestrutura, dentre outros setores.

Ribeirão Claro

O prefeito João Carlo Bonato (PSB), de Ribeirão Claro iniciou o ano com energia e esperança. Ainda nos primeiros dias de 2023, ele visitou Curitiba, onde buscou apoio para o desenvolvimento de projetos para a cidade, conhecida como Pérola do Norte. Ele também esteve no gabinete do secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva, a quem apresentou os planos e metas da Prefeitura para este ano.

Santa Cecília do Pavão

O prefeito Edimar Santos (PSD) comemorou mais duas conquistas para Santa Cecília do Pavão. Os pacientes que necessitam de transporte têm um novo veículo à disposição, uma van com capacidade para 17 passageiros, que vai atuar no atendimento à saúde.

Ele também anunciou a liberação de recursos para o transporte escolar. O FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) fez o repasse de R$ 193.632,00 para aquisição de ônibus escolar do programa PRONACAMPO, para transportar alunos da rede pública municipal.

São Sebastião da Amoreira

O governo estadual liberou R$ 73 mil para a compra de um veículo para a prefeitura de São Sebastião da Amoreira, no Norte Pioneiro. “É um investimento que garante qualidade na prestação do serviço público, com mais agilidade e eficiência”, disse a prefeita Laine Gaspar (MDB).

Ela lembra que, no final do ano, próximo ao início do recesso parlamentar, recebeu um caminhão do programa Alimenta Brasil, para auxiliar na distribuição de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social. “Terminamos o ano com a entrega de um veículo e iniciamos 2023 com a liberação de mais um carro para que o trabalho de atendimento seja cada vez mais ágil e eficiente”, conclui.