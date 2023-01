Norte Pioneiro em Revista Semanal

A Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas) divulgou um estudo, onde mostra que foram registrados 376 casos de agressões a jornalistas e veículos de comunicação no Brasil no ano passado.

Os dados, do Relatório da Violência Contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, consideram praticamente a existência de um caso por dia contra os profissionais de comunicação. A iniciativa aponta que a descredibilização da Imprensa voltou a ser a violência mais frequente, apesar de ter diminuído em 33,59% em comparação com o ano anterior. Foram 87 casos de ataques genéricos e generalizados, que buscaram desqualificar a informação jornalística. Em 2021, foram 131 episódios.

Liderança

O prefeito Edimar Santos (PSD), de Santa Cecília do Pavão, quer presidir a Associação dos Municípios do Paraná. A eleição acontece dia 20 de março, na sede da instituição, no centro de Curitiba. O mandato será de três anos.

Ele é prefeito da cidade do Norte Pioneiro pela quarta vez e atualmente é vice-presidente da instituição. Edimar Santos é empresário, radialista, vereador por dois mandatos e já presidiu Amunop, Cismasa, Ciedepar e Cisnp.



Norte Pioneiro

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) acredita que o DER-PR deve assinar nos próximos dias, contrato para as obras de reformas de cinco pontes no Norte Pioneiro e de um viaduto nas rodovias que cruzam a região e os Campos Gerais.

“Só falta agora a publicação das empresas vencedoras da licitação, a assinatura dos contratos, o que deve ocorrer ainda em fevereiro”, prevê o parlamentar.

As pontes serão reformadas na PR-090 (entre Curiúva e Sapopema), na PRC-272 (em Figueira, Pinhalão e Tomazina) e na PR-436 (em Ibaiti). O viaduto da PR-090 em Ventania também será reformado. Os custos das obras devem chegar a R$ 2,8 milhões.



Casa Fácil Paraná

Cerca de 90% dos paranaenses que não possuem uma casa própria têm renda familiar mensal que varia entre um e três salários mínimos, o que torna juntar o dinheiro para dar como entrada uma das principais dificuldades para se livrarem do aluguel. Com base neste cenário, o Governo do Estado criou o programa Casa Fácil Paraná que desde o seu lançamento, em 2021, já ajudou quase 32 mil famílias a conquistarem uma moradia.

Com um orçamento inicial de R$ 450 milhões do Tesouro Estadual, a iniciativa envolve a concessão de R$ 15 mil de subsídio por casa, utilizado para abatimento do valor de entrada. O benefício é concedido em imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Casa Verde e Amarela, que deve voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida.

Eleições 2023Marcado o pleito para o dia seis de outubro do ano que vem. Elegeremos os futuros prefeitos e vereadores.

A movimentação já iniciou.

Ribeirão Claro

Foi iniciada em Ribeirão Claro, a obra de restauração da Ponte Pênsil Alves Lima, sobre o Rio Paranapanema, um dos principais cartões postais do Norte Pioneiro. O ponto turístico, tombado como patrimônio histórico, foi alvo de um incêndio criminoso, há mais de dois anos (foto de capa).

A previsão de entrega da obra, completamente restaurada, é para abril deste ano. O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSD), disse que a recuperação da Ponte Pênsil sempre foi prioridade da administração, devido ao valor cultural e histórico da região.