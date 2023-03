Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Eleição da AMP

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) realiza nesta segunda-feira, dia 20, Assembleia Geral para eleição da nova Diretoria, formada por 75 integrantes – 9 do Conselho Diretor, 10 do Conselho Fiscal e 56 dos Comitês Permanentes.

Prefeitos de todas as regiões do Estado, incluindo de grandes cidades, estarão em Curitiba para prestigiar a eleição, que acontece das 8 às 17 horas, em Curitiba. Apenas a chapa “Juntos, construir o Paraná que queremos!”, liderada pelo prefeito de Santa Cecília do Pavão (atual vice-presidente da AMP), Edimar Aparecido Pereira dos Santos, foi registrada.

Medicina na Uenp

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, líder do PSD – a maior bancada partidária da Assembleia Legislativa do Paraná – voltou a defender a implantação do curso de medicina na Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro). Ele esteve em Cornélio Procópio, onde se reuniu com o secretário Aldo Bona, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, com o prefeito Amin Hannouche (PSD), o reitor Fábio Neia e integrantes do Codep (Conselho de Desenvolvimento Econômico). De acordo com o deputado, a parte técnica para a implantação do curso está praticamente concluída, cabendo ainda ajustes em relação ao orçamento. “Defendemos um curso que atenda a toda a nossa região e estamos avançando neste debate. A parte técnica do curso de medicina está plenamente resolvida”, disse.

Destaque no Trabalho

Reticente no início, o deputado estadual Mauro Moraes acabou assumindo a secretaria estadual do Trabalho, Qualificação e Renda.

Em pouco tempo, já conseguiu destaque com atuação produtiva.

Robótica

Cerca de 20 escolas do Norte Pioneiro receberam 534 kits de robótica da SEED (Secretaria de Estado da Educação). O investimento atende os quatro Núcleos Regionais de Educação, em Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz. Nos últimos anos, foram investidos em todo o Paraná, mais de R$ 200 milhões na aquisição de 70 mil kits de robótica destinados às escolas da Rede Estadual de Ensino.

Os kits são compostos por um conjunto de peças com 448 componentes eletrônicos, incluindo motores, sensores, atuadores e microprocessadores arduinos, plataforma que trabalha com protótipos eletrônicos de fácil manejo, ideal para o aprendizado.

Jacarezinho

A Prefeitura de Jacarezinho iniciou mais uma etapa do processo de construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). Dessa vez, com a abertura das licitações para terraplanagem no terreno onde será construído o prédio, que inclui pavimentação e toda a infraestrutura da rua de acesso.

Os investimentos somam R$ 23 milhões. O AME será gerenciado pelo Cisnorpi (Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e abrigará os serviços prestados aos 22 municípios da região, multiplicando a capacidade de atendimentos.

Cambará

O governador em exercício, Darci Piana e o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, junto com os deputados Romanelli (estadual) e Pedro Lupion (federal), inauguraram o novo centro cirúrgico da Santa Casa de Cambará. A obra recebeu investimentos de R$ 1,3 milhão e permitirá a realização de diversos procedimentos.

Além disso, Cambará também recebeu recursos para reforma do Hospital Municipal. No Norte Pioneiro, outros investimentos também ajudaram a melhorar o atendimento à saúde da população. É o caso de Bandeirantes, que terá duas novas UBS’s (unidades básicas de saúde) e um novo centro de fisioterapia. Em Uraí será implantada uma Clínica de Fisioterapia. Em Carlópolis, houve a entrega do hospital-maternidade. Já as Santas Casas de Ribeirão Claro e Jacarezinho receberam recursos para melhorias no atendimento aos pacientes.

Cornélio Procópio

O diretor-presidente da Companhia Iguaçu de Café Solúvel, Toshiki Matsui e o prefeito Amin Hannouche, de Cornélio Procópio se reuniram para agendar uma visita ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, que está em viagem ao Japão e Coreia.

Na pauta, a viabilização do apoio do Governo do Estado para atrair investimentos e abrir novas vagas de empregos na cidade. O deputado Romanelli, que representa Cornélio Procópio na Assembleia Legislativa do Paraná, intermediou a agenda, que foi confirmada pelo governador. O encontro será agendado tão logo Ratinho Junior retorne da viagem oficial nesta semana.

Abatiá

O prefeito Nelson Garcia Junior (PDT), de Abatiá, recebeu um novo caminhão plataforma, que será utilizado na movimentação de maquinários da Prefeitura. A aquisição do veículo foi feita com recursos do Governo do Estado. A cidade também tem outros projetos já atendidos, como a pavimentação de ruas, academias ao ar livre, espaço Meu Campinho, caminhão de coleta de lixo e equipamentos para catadores, além de veículos e melhorias em estradas rurais.

Personalidade Empreendedora

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli, Ademar Traiano e Ney Leprevost serão os padrinhos do 8º Prêmio Personalidades Empreendedoras do Paraná, em homenagem ao Dia do Trabalho.

A Assembleia Legislativa faz a entrega da homenagem ao Trabalhador Nota 10,0 – Brava Gente Brasileira do Nosso Paraná, em solenidade que acontece no dia 2 de maio, em Curitiba. A coordenação do evento é do professor Walter Cézar, da CFTB (Central Força Trabalhista do Brasil).

No Norte Pioneiro, algumas lideranças já receberam a homenagem, entre elas, o jornalista Valcir Machado (foto acima), CEO do Npdiario.

Parabéns, campeão!

O atleta Renê Richter, de Bandeirantes, conquistou o título de campeão europeu de Kickboxing – modalidade Low Kicks – Categoria +91 kg. Ele representou o Paraná e o Brasil no Campeonato Europeu de Kickboxing, disputado em Karlovac, na Croácia. O campeão foi homenageado com uma carreata pelas principais ruas da cidade.

“Eu nem imaginava, e quando cheguei, meus pais me avisaram sobre a carreata. Fiquei muito emocionado”, contou feliz sobre a surpresa preparada pelos amigos e familiares. Renê disse que vai se dedicar intensamente aos treinos e se preparar para os próximos campeonatos internacionais, que devem levar para o mundial.

“Tenho que participar de pelo menos mais uma etapa internacional e assim me classifique para o mundial, que acontece ainda esse ano”, avisa. Parabéns, Renê Richter, o campeão europeu pé vermelho de Kickboxing.

Pré-candidatura

O deputado Alexandre Curi está animado com a provável pré-candidatura à prefeito platinense de José Afonso Junior (foto principal), que já foi chefe do executivo de Santo Antônio da Platina, secretário de Turismo e Esporte do Paraná, e deputado estadual.

Curi apoia e estimula.

Junior ainda não se decidiu.

O eleitorado aguarda.

As eleições serão no dia seis de outubro do ano que vem.

Novo fórum

Os deputados Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, ambos do PSD, participaram de audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, que confirmou a construção do novo fórum de Santo Antônio da Platina.

Estiveram presentes, entre outros, Gilberto Giacoia, procurador-geral de Justiça, os secretários platinenses de Desenvolvimento Econômico, Alexandre Levatti, e jurídico, Mateus Pelizzari, juízes Djalma Aparecido Gaspar Júnior (Criminal) e Hellen Regina de Carvalho Martini Oliveira (Cível) , ex-promotor Leônidas Silva Neto, o vereador José Jaime Mineiro, Bruna Fogaça e Eber Sócio.

Algumas lideranças não puderam comparecer, mas devem ser ressaltadas como os advogados Sebastião Garcia Neto, Celso Cardoso e Pedro Pavoni, além da promotora Kele Cristiani Bahena.

O então presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira, foi quem prometeu primeiro a construção do fórum durante visita ao Npdiario, na presença de vários causídicos e do prefeito Professor Zezão.

Veja todos os detalhes aqui: https://npdiario.com.br/politica/tj-confirma-novo-forum-de-santo-antonio-da-platina/