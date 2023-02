Norte Pioneiro em Revista Semanal (confira os dois vídeos)

Coluna bem informada do jornalista Valdir Amaral

Melhorias na estrutura de rodoviária

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Administração, quer transformar a Rodoviária Nova num espaço de convivência para as famílias. Para isso, o prédio está recebendo melhorias na estrutura e decoração, além da instalação de um parquinho infantil. Ao lado já existe uma academia da Terceira Idade.

O secretário Jaílton Aparecido de Paula explica que, depois do início da pandemia, em meados de 2020, o movimento de passageiros diminuiu sensivelmente, e hoje é pouco utilizada em sua finalidade original. Por isso, a ideia de diversificar o uso e aproveitar a excelente localização para atividades comerciais ou de prestação de serviços.

“Vamos plotar imagens turísticas de Jacarezinho nas paredes, e instalar um posto de informações turísticas do Município. Hoje muitas pessoas se utilizam da Rodoviária em suas caminhadas pela Avenida Brasil, seja pelos sanitários ou para tomar água, e queremos dar melhor aproveitamento aos espaços”, antevê o secretário.

Eleição na A.M.P.

A AMP (Associação dos Municípios do Paraná) divulgou o regulamento da eleição da diretoria para o biênio 2023-2024, que será dia 20 de março, na sede da entidade, em Curitiba.

A Assembleia Geral elegerá uma chapa com mandato de dois anos e 75 integrantes – 9 do Conselho Diretor, 10 do Conselho Fiscal e 56 dos Comitês Permanentes. O prefeito Edimar Santos (PSD), de Santa Cecília do Pavão, lidera a chapa “Juntos, o Paraná que queremos”.

Experiente, tem percorrido o Estado e angariado apoio de prefeitos de todas as regiões. Aliado do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) e do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), Edimar tem força e garra para unificar o Paraná e defender os interesses dos municípios em todo o Estado.

Posse na Amunorpi

Foi empossada a nova diretoria da Amunorpi (Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, com sede em Jacarezinho. O prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano reassume a presidência e o prefeito de Santo Antônio da Platina, José da Silva Coelho Neto, o Professor Zezão, é o novo vice-presidente no biênio 2023/2024.

Fazem parte da Amunorpi as cidades de Abatiá, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Curiúva, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

Minha Casa, Minha Vida

O deputado Romanelli adiantou que deve ser anunciada em breve a entrega das chaves das 238 casas do Conjunto Habitacional José Benedito Catarino III, em Cornélio Procópio, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

“Fui secretário estadual de habitação e presidente da Cohapar, entregamos mais de 100 mil casas. O novo Minha Casa Minha Vida tem uma meta ousada de construir um milhão de moradias até 2026 para famílias com renda mensal de R$ 2.640.”, completou.

Miss Embaixadora da Paz

A professora Rita de Lima Morizono, de Wenceslau Braz, foi eleita Miss MRS Classic de Los Mares, representando o Brasil na Costa Rica.

Com isso, ela conquistou o título de Miss Embaixadora da Paz.

Desde a infância, Rita participa de concursos. Mas, aos 20 anos, trocou o sonho das passarelas pelo de ser mãe e morou no Japão por três anos. Quando retornou a Wenceslau Braz teve três filhos. Parabéns, professora Rita!

Patos na piscina

Patos selvagens invadiram a piscina de uma residência nesta sexta-feira, dia 24, no Jardim São Francisco, em Santo Antônio da Platina. Os proprietários, empresários Marcos Chiste e Edina Bordignon, se surpreenderam e ficaram felizes com os visitantes. Ela até já tinha comprado ração para as aves (vídeo), quando foi informada do procedimento ideal nesses casos.

O fato foi postado no grupo de WhatsApp do bairro provocando comentários ternos e emocionados pela cena bonita da “família” nadando.

A Polícia Militar Ambiental de Jacarezinho (Força Verde) orienta que não se deve tocar nem alimentá-los porque, do mesmo modo que surgiram (provavelmente por conta das chuvas dos últimos dias) vão embora, voando. Só deixar a Natureza agir no seu ritmo.

Se, ao contrário, as aves permanecerem até domingo, profissionais da Força Verde irão resgatá-los.

Pato selvagem ou pato-do-mato, cientificamente chamado de cairina moschata, tem aproximadamente 85 centímetros de comprimento e chega a 1,20 metro de envergadura. O macho pesa uma média de dois quilos e a fêmea, um quilo. O corpo é praticamente todo preto.

Alimenta-se de raízes, sementes e folhas de plantas aquáticas. Nada com a cabeça e o pescoço afundados, enquanto busca alimentos. Os ninhos são feitos geralmente em ocos de árvores, às vezes árvores mortas.

Tomazina

Ciclistas e corredores participaram neste fim de semana, em Tomazina, de duas competições esportivas: a Copa Norte de Mountain Bike e o Circuito de Corrida de Rua.

“A Cápsula”

A Fazenda Yara, em Bandeirantes, com sua natureza exuberante e as ruínas das Termas e do Hotel, serviu de cenário para a gravação do longa-metragem “A Cápsula” (foto principal) que terá lançamento nacional ainda este ano. As filmagens em Bandeirantes são parte da totalidade do filme, que também terá cenas gravadas em Maringá.

A equipe é composta por mais de 30 profissionais. “A Cápsula” conta a história de Mariana (Danielli Pasquini), uma jovem que sobrevive com seu irmão mais novo, Dinho (vivido por três atores em fases diferentes), em um futuro pós-apocalípticos. Eduardo Camaleão, de Guapirama, é um dos figurinistas do longa. Ele foi integrado à equipe após ter entrado em contato com o diretor do filme e pedido para participar do elenco.

Ribeirão Claro

A recuperação da ponte, no acesso principal a Ribeirão Claro, pelas rodovias estaduais PR-151 e PR-431, está iniciando. As chuvas atrasaram o início da obra, mas não as comprometeram.

A ponte será completamente interditada para garantir mais agilidade nos serviços e segurança para os usuários. O investimento é de mais de R$ 200 mil, com recursos próprios. O prazo de entrega é de até 120 dias.

Assaí

A Escola Doutora Zilda Arns (APAE), de Assaí, recebeu as chaves de dois novos veículos: um Fiat Strada e um Renault Logan. Foram investidos mais de R$ 200 mil, por meio de emenda parlamentar dos deputados Toninho Wandscheer e Aliel Machado.

O prefeito Tuti Bomtempo disse que “os veículos são necessários para melhorar o atendimento aos alunos, famílias e profissionais APAE, que desenvolvem trabalho extraordinário em Assaí”.

Pobreza Menstrual

O Conselho da Comunidade de Santo Antônio da Platina, com apoio do Npdiario, iniciou uma campanha de arrecadação de produtos de higiene pessoal para as mulheres da Cadeia Pública. O objetivo é combater a pobreza menstrual e promover a dignidade humana. A campanha segue até o dia 4 de março.

No ano passado, foram arrecadados mais de 5 mil itens de higiene pessoal destinados às mulheres reclusas na cadeia pública. Podem ser doados absorventes, sabonetes, xampu, condicionador, papel higiênico e pasta de dente. As doações podem ser entregues na Paróquia São José (Colorado), na Câmara de Vereadores e na subseção da OAB, além de outras instituições parceiras.