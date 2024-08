Primeira-dama fala do cotidiano e do apoio ao Governador(vídeo)

É a mais bonita e simpática do País

Luciana Saito Azevedo Massa, primeira-dama do Paraná, mora com a família em Santa Felicidade, onde frequenta a igreja católica. Nos recebeu no Chapéu Pensador, um espaço verde da Copel de 47 mil metros quadrados no bairro Bigorrilho, em Curitiba. Na bonita construção de vidro e madeira, concedeu entrevista exclusiva ao Npdiario durante quase três horas.

Presidiu o Conselho da Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS) e hoje atua no gabinete da Primeira-dama, de forma voluntária e sem salário, se relaciona com quase todas as secretarias de Estado. Além disso, coordena campanhas solidárias para arrecadação de roupas, mantimentos, brinquedos e outros materiais.

Ela comentou sobre a frustração em 2012 com a derrota de Ratinho Junior no segundo turno para Prefeitura de Curitiba, “ficamos tristes, mas Deus é tão generoso que trouxe de presente nosso caçula; não é uma derrota nas urnas que tiraria a beleza desse momento com o nascimento do Carlinhos, deixamos esse assunto logo para trás”, respondeu, tranquila.

Mais que gossips, o objetivo foi colher detalhes sobre o cotidiano discreto e profícuo da moça formada em Economia e que saiu de Registro (município do interior paulista hoje com cerca de 60 mil habitantes), para estudar e morar com a irmã, Selma, na capital de todos os paranaenses.

Carinhosa, chama o marido, com quem se casou em 2003, de Carlos, com o qual possui duas filhas: Alana (20 anos), Yasmim (16) e um filho, Carlos Roberto Massa Neto (11).

Torce pelo Athetico Paranaense, mesmo time de coração do marido e dos filhos.

Foi agraciada pela Câmara de Vereadores de Curitiba com o título de Cidadã Honorária em abril deste ano.

Luciana se veste com roupas minimalistas, conheceu o atual governador quando ele tinha 17 anos, “eu com seis anos a mais, imagine”, revela, bem humorada. Foi num clube de pagode (sucesso na época em todo o Brasil, com músicas românticas).

Durante a pandemia , teve a iniciativa de reunir as primeiras damas municipais e padronizar informações através de encontros e reuniões para informar o papel delas com relação a Covid-19.

Faz academia, exercícios físicos? “Mais em casa, com personal, mas não todo dia”, sublinhou..

Qual a maior qualidade do seu marido: “Coragem”.

Gosta de se alimentar com massas, feijão, milho, tapioca, queijo e frutas, e também de tomar chás.

Gosta de cozinhar? “Não, só quando o Carlos pede um arrozinho”.

O governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior cumprirá o segundo mandato até 2026, quando tentará o Senado ou a Presidência da República. Pesquisas recentes indicam que é um dos poucos no país que têm chances reais de vitória.

E a presidência do Brasil, vocês estão preparados? “O Carlos detesta picuinhas, não liga mesmo…Mas, acho que esse debate tem que ser feito mesmo, ele é muito focado; o que decidir vamos apoiar”.

Acompanharam a entrevista o jornalista Valcir Machado e sua esposa, Lucila, o fotógrafo Gilson Abreu (ex- revistas Veja e Visão), Maria Victória Bruzamolin, Assessora de Imprensa, Franciane Mocelin Martinez (assessora) e o sargento Mizinski.