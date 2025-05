Romanelli destaca decisão de Ratinho para eleição: assista

Deputado é líder da bancada no Parlamento

O governador Carlos Massa Ratinho Junior concedeu entrevista na manhã desta terça-feira, dia 20, para a da RIC: Jovem Pan News Curitiba, Banda B e TV RIC Record. Falou sobre sua pré-candidatura à presidência da República e sobre sua própria sucessão estadual.

Na parte política ”doméstica”, respondendo ao jornalista Karlos Kolbach se o concorrente ao governo estadual do Paraná será do PSD, disse que sim. o futuro concorrente ao comando do Palácio Iguaçu será mesmo seu correligionário.

Citou prováveis nomes: presidente da Assembleia Legislativa Alexandre Curi (hoje em plena pré-campanha eleitoral em todo o Paraná), Guto Silva (secretário estadual de Cidades), Rafael Greca (ex-prefeito de Curitiba), Sandro Alex (secretário da Infraestrutura e Logística) e Darci Piana (vice-governador).

O líder da banca peessedebista na Assembleia Legislativa é o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), “o governador reconhece, sem desmerecer nenhuma sigla, que nosso partido está hoje consolidado e pronto para prosseguir no governo estadual. Temos vários quadros de alto nível e prontos para continuar a trajetória de desenvolvimento econômico, lisura integral em gestão e progresso em todos os setores que o Paraná vem mostrando nos últimos anos”, disse, satisfeito com a postura do chefe do executivo estadual.

Deputados do PSD na Alep: Adão Litro, Ademar Traiano, Alexandre Curi, Artagão Júnior, Cobra Repórter, Cloara Pinheiro, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Hussein Bakri, Luiz Cláudio Romanelli, Marcelo Rangel, Márcia Huçulak, Moacyr Elias Fadel Junior, Pedro Paulo Bazana e Wilmar Reichembach.

O PSD conquistou 164 das 399 prefeituras do Paraná em 2024 e é o que possui o maior número de deputados estaduais na Assembleia Legislativa (16). Luiz Cláudio Romanelli é o líder da bancada. São peessedebistas o próprio Cobra, Evandro Araújo, Gugu Bueno, Ademar Traiano, Cloara Pinheiro, Artagão Júnior, Hussein Bakri e Pedro Paulo Bazana, entre outros.

Na Câmara federal, possui entre outros Beto Preto(licenciado como secretário da Saúde),. Leandre Dal Ponte(secretária da Mulher, Igualdade Racial e Idosos), Luisa Canziani e Sandro Alex(licenciado para ser secretário de Infraestrutura e Logística).

Veja também: https://npdiario.com.br/politica/guto-fala-sobre-relacao-com-curi-assista/