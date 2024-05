Neste sábado no programa Plug

Duas reportagens irão ao ar, no Plug(RPC), com reportagens sobre os atrativos naturais do Norte Pioneiro.

Nesse sábado, 11, às 14h40m passará Mina Velha e Arco de Pedra. No próximo, será cachoeira do Aristeu, pico agudo (Japira), entre outros lugares. Além disso, passará o Museu do fotógrafo Mário Yamanoyue.