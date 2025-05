Abandono de emprego em Siqueira Campos

A empresa KELVERSON A. COLDIBELI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.841.304/0008-05, situada na Av Marginal Antônio Tomaz Barbosa, nº 1292, Bairro Nascente do Sol, Siqueira Campos/PR, CEP 84.940-000, solicita o comparecimento do colaborador WELVIS MARTINS DE LIMA, CTPS nº 001448000338/SP, para prestar esclarecimentos sobre sua ausência que ocorre desde o dia 03/02/2025.

Seu não comparecimento caracterizará abandono de emprego conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.