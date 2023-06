Em Siqueira Campos abrem novos locais para votar em 2024

Maior comodidade aos eleitores já a partir do ano que vem

A Prefeitura de Siqueira Campos e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fizeram a abertura de novos locais de votação no município. Com o objetivo de proporcionar maior comodidade aos eleitores, foram adicionadas duas novas opções para exercer o direito de voto:

1) Escola Municipal Prof. América Maria de Noronha Correa

2) Escola Municipal José Afonso.

Essa iniciativa visa ampliar as alternativas existentes e facilitar o acesso à votação para a população de Siqueira Campos. Agora, os eleitores têm a possibilidade de escolher entre diferentes locais para exercer sua cidadania de forma mais conveniente.

Caso haja interesse em mudar o local de votação ou regularizar o título eleitoral, a Prefeitura e o TRE-PR solicitam que os eleitores procurem o Fórum Eleitoral de Siqueira Campos o mais breve possível. O Fórum está localizado na Rua Rio Grande do Norte, em frente ao Estádio Moisés Lupion, e sua equipe está pronta para auxiliar nesse processo.