Anibelli Neto ativo em encontros na Região

Reunião da Amunorpi em Siqueira Campos e Encontro Regional do MDB em Tomazina

Com a presença de 16 municípios, o presidente do MDB estadual, Anibelli Neto, teve oportunidade, de mais uma vez de estar perto da base emedebista. Foi durante reunião especial do partido em Tomazina.

“Parabenizo o prefeito Flávio Zanrosso pela organização do evento, e se destaca como uma importante liderança e representante da região para eleições futuras. Agradeço também a confiança destacada pelo Flávio e pelo secretário Rogério Carboni para que eu continue à frente da presidência deste partido que tanto tenho orgulho”, assinalou Anibelli.

E na manhã de quinta-feira, participou da 3ª reunião ordinária 2023 da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), no município de Siqueira Campos. Esteve presente juntamente com o secretário do Desenvolvimento Social e Família, Rogério Carboni, prefeitos e lideranças da região.

Foi um momento importante para a troca de ideias e experiências entre os gestores municipais, bem como para acompanhar os projetos e ações que serão disponibilizados aos municípios. “Agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder falar sobre as nossas ações na Assembleia Legislativa e colocar nosso mandato à disposição dos municípios que fazem parte da AMUNORPI”, disse o parlamentar.

ACOMPANHE O DEPUTADO ANIBELLI NETO

📷 Instagram:

www.instagram.com/anibellineto

💬 Whats do Anibelli

bit.ly/whatsanibelli

👍 Facebook:

www.fb.com/depanibellineto