Portador foi preso pela PM

A Polícia Militar de Joaquim Távora atendeu ocorrência nesta segunda-feira, dia 17, na Rua Prof. Janina de Lima Cavalheiro.

Em patrulhamento pelo local, os PMs abordaram um Nissan/Versa que transitava em alta velocidade.

Em buscas no interior do carro localizaram uma pistola Taurus 7.65mm, com numeração raspada e também 07 munições calibre 32.

O condutor foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.