Bandeirantenses se preparam à Finados

Dúvidas sobre funcionamento do cemitério no (43) 3542-5563

Perto fo 02 de novembro (Finados), data que as famílias prestam homenagens à seus entes nos cemitérios, a Prefeitura de Bandeirantes orienta que todo e qualquer tipo de reforma, limpeza e lavagem poderão ser realizadas a qualquer momento durante o horário de funcionamento do cemitério das 07hr30min as 11h30min e 13h ás 17h.

O pedido do servidor Diego Ricardo Pellegatti, chefe do cemitério, é porque, “nesse período, estaremos focados em manutenções internas, para que possamos receber nossos visitantes com todo o carinho e respeito que eles merecem”. Pellegatti, pede a compreensão de todos, diz que: “só assim podemos garantir que tudo esteja impecável para o Dia de Finados”.

TRABALHOS PONTUAIS E REFORMAS ESTRUTURAIS

Os trabalhos de limpeza às vésperas do dia 02 de novembro (finados), é uma rotina que ocorre todos os anos, em cemitérios de todo Brasil. No entanto, em Bandeirantes, além desse trabalho de rotina, desde agosto de 2023, o cemitério vem passando por manutenção e reformas, notadas por quem visita, e até mesmo por quem passa pelas vias próximas.

Avaliando as mudanças e melhorias no local, a administração Jaelson Matta destaca que, “graças trabalho de manutenção realizado pelos colaboradores da secretaria de administração e meio ambiente ao longo do ano, temos a certeza de que nossos entes queridos descansam em um ambiente digno e acolhedor”. E se disponibiliza a prestar informações e sanar dúvidas sobre o funcionamento do cemitério municipal através do (43) 3542-5563.