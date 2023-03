Bonato participa de votação da nova diretoria da AMP

Prefeito de Ribeirão Claro

O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato, participou nesta segunda-feira (20) da Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) para eleger a nova Diretoria (formada por 75 integrantes, 9 do Conselho Diretor, 10 do Conselho Fiscal e 56 dos Comitês Permanentes).

Ao todo, os 399 prefeitos e prefeitas do Estado foram convidados.

Bonato (na foto com o presidente Edimar Santos e Ronald Oliveira, assessor do deputado Romanelli) destaca que é de suma importância a participação dos gestores, não apenas para exercer o direito ao voto, mas para reforçar os compromissos com o municipalismo.

“Quando há união dos municípios, um bom diálogo, fica muito mais fácil de atender os interesses das prefeituras. E a AMP vem com essa proposta, de nos dar apoio as nossas reivindicações em prol do desenvolvimento de cada município”, enalteceu o prefeito.