Caminhão tomba na 369 em Bandeirantes

No trecho entre Andirá; D 20 entrou numa canaleta

Na madrugada deste sábado (18) por volta das 3h10m, equipes de socorristas foram acionadas para atender um motorista que, a princípio, estaria ferido após tombar uma carreta no KM 52 da BR-369, em Bandeirantes.

Ao chegar no local, Corpo de Bombeiros, do SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), do DER ()Departamento de Estradas de Rodagem) e PRF(Polícia Rodoviária Federal) sinalizaram a área.

O condutor do caminhão Volvo FH vermelho (placas Mercosul) apresentou apenas algumas escoriações leves, e encaminhado para o pronto-socorro de Bandeirantes.

O veículo saiu de Londrina e seguia sentido Andirá.

Logo após o tombamento de uma GM D20 (placas de Itambaracá/PR), entrou na canaleta e também sofreu danos materiais. O motorista não foi encontrado. A camionete havia sido furtada em Bandeirantes. Por se tratar de uma curva, a visibilidade era baixa para quem seguia no trecho Santa Mariana a Andirá (Reportagem: Rádio Cabiuna).