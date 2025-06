Casal com BMW de Quatiguá se acidenta

Unidade Operacional da PRE de Arapoti atendeu

No fim de semana houve colisão traseira no KM 216 da PR-092, em Arapoti. Envolveu uma Fiat/Strada (placas de Arapoti) e uma BMW/R1200 (placas de Quatiguá).

O automóvel e a motocicleta se deslocavam no sentido Arapoti-Jaguariaiva e, por motivos ainda não devidamente esclarecidos, a BMW bateu na traseira da picape resultando em ferimentos no casal (homem de 30 anos e mulher de 39) socorridos pelas equipes da EPR e SAMU e conduzidos ao hospital 18 de Dezembro com ferimentos.

Quanto ao condutor da Strada (23 anos), nada sofreu, tendo sido submetido ao teste de etilômetro com resultado negativo. Veículos e condutores sem quaisquer pendências administrativas.