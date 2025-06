Colisão MATA motorista da Fiat/Samp em Ribeirão Claro

Velório na Funerária Santo Antônio; enterro 14h30m

Exclusivo: Adenilson Zava Schmidt (fotos) faleceu aos 57 anos em acidente na tarde desta terça-feira, dia três.

Era sobrinho do empresário platinense, ex-prefeito e ex-presidente da câmara de vereadores, Celso de Souza Schmidt, segundo o qual, transportava uma Fiat Strada zero quilômetro para entregar ao comprador, quando houve a colisão já perto da zona urbana ribeirão-clarense.

O caminhoneiro da Fiat/Samp trafegava entre Jacarezinho e Ribeirão Claro. O condutor de uma carreta perdeu o controle no KM 12 da PR-431 numa curva e bateu no caminhão, O motorista não resistiu aos ferimentos e foi à óbito no local, preso às ferragens.

O vendedor Fabiano (filho do Orlandinho Pimentel) acompanhava , sofreu ferimentos e está hospitalizado, sem risco de morte. O carreteiro teve machucados leves.

ABTR (Auto Bomba Tanque) dos bombeiros e Ambulância de Jacarezinho deslocaram-se para o acidente. Vítima foi entregue ao IML. A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.