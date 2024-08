CONVENÇÃO DE Federação APROVA Dr.Sérgio/Prof. Nilton

Reúne PT, PV, PSB e PCdoB em Jacarezinho

A Convenção da Federação Brasil da Esperança – Partido dos Trabalhadores, Partido Verde e Partido Comunista do Brasil) – aconteceu no Jacarezinho Clube e aprovou a coligação com o PDT(Partido Democrático Trabalhista) e PSB (Partido Socialista Brasileiro).

A Chapa chama-se Jacarezinho, União e Reconstrução.

O médico obstetra/ginecologista Sérgio Eduardo Emygdio de Faria(PSB), de 70 anos, foi chefe do executivo duas vezes entre 2012 a 2020. Nascido em Ourinhos (SP), também foi vereador.

A convenção aprovou também o nome do Professor Nilton Stein(Federação) para ser o candidato a vice-prefeito.

E 30 concorrentes a vereadores.

A ex-prefeita Tina Toneti disse ao Npdiario, nesta segunda-feira, dia cinco, que não participa da campanha (apenas cuida profissionalmente, como advogada, dos concorrentes vereadores) por motivos familiares, em especial a mãe, que exige muitos cuidados.

Ela é assessora parlamentar do deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do PT do Paraná.