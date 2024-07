CONVENÇÕES NA agenda de deputado

Confira as cidades e os horários

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participa nesta semana das convenções partidárias que indicarão candidatos para as eleições municipais de outubro.

A quinta-feira, 1º de agosto, começa com uma entrevista para a rádio Graúna, de Cornélio Procópio. Ainda pela manhã, o deputado segue para Bandeirantes, para um encontro com o pré-candidato a prefeito Zé Bolinha (PSD) e lideranças da cidade. Romanelli também passa por Santa Mariana antes de ir a Assaí, para uma reunião com o prefeito Tuti Bomtempo (PSD), que vai concorrer à reeleição, no meio da tarde.

No início da noite, o compromisso é em Primeiro de Maio, na convenção que vai indicar os nomes de Maria Ritha (PSD) e Everaldo Amorim (PSD) como candidatos a prefeita e vice, respectivamente. A agenda segue em Sertaneja, onde Romanelli manifesta apoio à candidatura de Samuel do Prado (PDT), a prefeito, e Rodrigo Pardinho (PSD), ao cargo de vice-prefeito.

O destino seguinte é Cornélio Procópio, para o encontro partidário que vai indicar a candidatura de Angélica Olchaneski (PSD) à prefeita. A quinta-feira termina em Santa Cecília do Pavão, onde o deputado visita a Agrofest, juntamente com o prefeito Edimar Santos (PSD). A feira é uma das mais importantes do Norte Pioneiro.

Bom Jesus – Na sexta-feira, Romanelli inicia a agenda às 8 horas, com uma entrevista para a rádio FM 104, de Cornélio Procópio. Ainda na cidade, ele participa de reuniões com lideranças políticas e empresários. No período da tarde, o compromisso é na Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos.

O último compromisso da sexta-feira será em Jacarezinho, onde Romanelli manifesta apoio à candidatura à reeleição do prefeito Marcelo Palhares (PSD).

Curitiba – No sábado, o deputado estará em Curitiba, para participar da convenção do seu partido (PSD), que vai oficializar a candidatura do atual vice-prefeito, Eduardo Pimentel (PSD), ao cargo de prefeito, com a presença na chapa do ex-deputado federal Paulo Martins (PL), que deverá ser confirmado como candidato a vice-prefeito.

No domingo, o deputado Romanelli estará em Ventania, onde participa da convenção partidária para oficializar a chapa formada por Arnaldo Ramos da Cruz, o Arnaldo Agro Center (MDB), e por Miguel Gonçalves dos Santos (PL), como candidatos a prefeito e vice, respectivamente.