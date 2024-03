Deputado Tercílio RETORNA ao MDB

Ele é pré-candidato a prefeito de Londrina

Nesta segunda-feira (25), na sede do Diretório Estadual do MDB, em Curitiba, o deputado estadual Tercílio Turini oficializou sua filiação ao MDB do Paraná. O parlamentar entra no MDB como pré-candidato a prefeito de Londrina para disputar as eleições municipais deste ano.

Turini expressou sua satisfação em retornar ao MDB, destacando sua história de vida ligada à política. “Vim para o MDB através do movimento estudantil, em abril de 1974, e sigo até hoje na vida partidária, porque acredito que só através da política podemos fazer a transformação na vida das pessoas. Volto para somar e contribuir com o partido e continuar trabalhando pelo Paraná, a Região Norte e Londrina”, afirmou.

O presidente do MDB-PR, deputado estadual Anibelli Neto, enfatizou que a filiação fortalece ainda mais o partido. “Tercílio cresce ainda mais nesse processo se filiando ao MDB. É um homem honrado e sério, e ficamos muito felizes com sua volta. Ele entra pela porta da frente e conta com nosso apoio em Londrina”, afirmou Anibelli.

Já o ex-governador e secretário-geral do MDB-PR, Orlando Pessuti, destacou a trajetória política de Turini, ressaltando sua integridade e compromisso com ideais firmes e corretos. “Retorna maior do que saiu. Nunca fraquejou em sua trajetória política, sendo um homem de ideologia firme e correta. Se encaixa 100% no novo MDB e será lembrado por todos pelo que já fez e vai fazer pelo partido”, declarou Pessuti.

Renato Adur, vice-presidente do MDB-PR, um dos articuladores do retorno de Tercílio Turini, comentou a importância da filiação do deputado ao MDB, e destacou que sua entrada no partido engrandece a legenda e reforça sua representatividade.

O deputado federal Sergio Souza, tesoureiro do MDB-PR, desejou boas-vindas a Tercílio Turini e adiantou planos para um grande encontro regional em Londrina, incluindo uma visita ao presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi.

Trajetória Política

Nascido em Jaú (SP) em 1944, Tercílio Turini mudou-se com sua família para Londrina em 1947, onde iniciou sua jornada acadêmica e política. Médico e professor universitário, Turini exerce o quarto mandato como Deputado Estadual e atualmente preside a Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná.

Sua história política teve início em 1974, quando se filiou ao MDB a convite de figuras do então prefeito de Londrina José Richa e seu Secretário de Obras, Wilson Moreira. Turini também teve uma destacada atuação como vereador por quatro mandatos consecutivos em Londrina, presidindo a Câmara Municipal em 2001 e 2002.

Na esfera estadual, Tercílio Turini foi eleito deputado estadual em 2010 e reeleito em 2014, 2018 e 2022, sempre com expressiva votação em mais de 150 municípios paranaenses. Sua atuação parlamentar tem sido marcada pela defesa dos interesses dos municípios das regiões Norte, Norte Pioneiro, Vale do Ivaí e algumas áreas do Centro e Noroeste do Paraná, trabalhando em conjunto com diversas lideranças políticas e comunitárias em prol do desenvolvimento regional.