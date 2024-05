DEP. federal PEDRO LUPION festeja os 116 anos de Ribeirão Claro

Aconteceu desfile pelo centro da cidade

O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion marcou presença nesta segunda-feira (13) no aniversário de 116 anos da cidade de Ribeirão Claro, demonstrando seu apreço e compromisso com a comunidade local.

O parlamentar parabenizou a cidade e os moradores, destacando a importância do evento e elogiando o esforço de todos os envolvidos na organização.

Durante o discurso, o parlamentar ressaltou sua relação afetiva com Ribeirão Claro e o empenho dedicado à melhoria contínua da cidade. Ele reconheceu o trabalho conjunto com autoridades locais, incluindo o prefeito, a vice-prefeita Ana e demais membros da administração municipal, vereadores, destacando o compromisso compartilhado em prol do desenvolvimento do município.

“É um prazer estar hoje aqui em Ribeirão Claro no aniversário da cidade, parabenizar a todas as famílias presentes, aqueles que vão desfilar, a organização desse evento, a banda, o coral, cumprimentando os padres, pastores, lideranças eclesiásticas aqui da cidade, em nome de toda a equipe da Prefeitura, bem como dos vereadores e do procurador-geral de Justiça do Paraná Dr. Gilberto Giacoia, quero parabenizar a cidade que me adotou e tenho uma relação pessoal de muito carinho e respeito e que estamos trabalhando bastante para que seja cada dia melhor. Parabéns Ribeirão Claro!”.