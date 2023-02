Germano toma posse do segundo mandato na Amunorpi dia 16

Cerimônia será em Jacarezinho com várias autoridades

O Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano tomará posse na sessão da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, Gestão 2023/2024. Cumprirá o segundo mandato consecutivo no cargo.

A solenidade será no dia 16 de fevereiro (uma quinta-feira), com início às dez horas e ocorrerá no SESC/SENAC de Jacarezinho.

O Secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Mauro Moraes (na foto, com o siqueirense) estará presente bem como deputados e colegas chefes de executivos da região.