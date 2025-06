Governo anuncia R$ 3 milhões para a saúde DE RIBEIRÃO CLARO

Incluindo R$ 1,7 milhão para Santa Casa

A Secretaria de Estado da Saúde autorizou nesta quarta-feira (18) um pacote de investimentos para fortalecer a rede de atenção à saúde em Ribeirão Claro. O município vai receber um total de R$ 3,05 milhões para obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos.

Os recursos incluem R$ 1,7 milhão para a reforma e ampliação da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro, R$ 1 milhão para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e R$ 250 mil para a aquisição de uma ambulância básica.

A reforma da Santa Casa vai contemplar uma área total de 2.175 metros quadrados, sendo 1.688,40 m² destinados à reforma da estrutura já existente e outros 486,60 m² à ampliação. O projeto busca ampliar a capacidade de atendimento, com aumento no número de leitos e melhorias nas condições físicas para os pacientes e profissionais de saúde.

“Esses investimentos demonstram o compromisso do Governo do Estado em fortalecer a saúde nos municípios do interior. Ribeirão Claro terá uma Santa Casa mais moderna, com mais leitos, e uma nova unidade básica de saúde para garantir o atendimento primário com mais qualidade e dignidade para a população”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.

O deputado Cobra Repórter estava presente.

A nova UBS terá cerca de 300 metros quadrados, com estrutura planejada para atender de forma humanizada e eficiente. Serão três consultórios médicos, uma sala de imunização, sala de medicamentos e um consultório odontológico, ampliando a capacidade de atendimento nas áreas de atenção primária e prevenção. O Governo do Estado também irá fornecer os equipamentos para garantir o funcionamento da unidade.

O prefeito de Ribeirão Claro, Lisandro Baggio, destacou a importância do apoio do Governo do Estado. “Esse investimento chega em um momento fundamental para o município. A reforma da Santa Casa e a nova UBS vão melhorar muito a qualidade do atendimento à nossa população. Agradecemos ao secretário Beto Preto e ao governador Ratinho Junior por esse olhar atento para o Norte Pioneiro”, disse.