Inicia processo de militarização da Defesa Civil/Ibaiti

Transformando em Corpo de Bombeiro Militar que atenderá microrregião do Vale do Rio das Cinzas

Depois de reiterados pedidos do prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho e do deputado estadual Alexandre Curi, junto ao Governo do Estado, e com o apoio do CIVARC (Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio das Cinzas), sob o comando do prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar, Governo estadual atendeu uma demanda.

Haverá a militarização da Defesa Civil de Ibaiti e transformação em Corpo de Bombeiros Militar, que tem o aval do coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná.

A iniciativa contou com o apoio dos prefeitos Alex Sandro Domingues, de Conselheiro Mairinck, José Carlos Contiero, de Figueira, Flávio Zanrosso, de Tomazina, Eclair Rauen, de Jundiaí do Sul, Paulo José Morfinati, de Japira,e Régis William Siqueira Rodrigues, de Jaboti.

A unidade da Defesa Civil de Ibaiti que atualmente opera como Bombeiros Comunitário está passando por um processo de militarização. O efetivo da unidade que até agora era composto por funcionários cedidos pela Prefeitura de Ibaiti, com treinamento de brigadistas, e um bombeiro militar no comando, passou a ser composta por ADC’s (Agentes da Defesa Civil) da região, contratados por processo licitatório elaborado pelo CIVARC.

Ficou acordado com o Comando do Corpo de Bombeiro paranaense na pessoa do coronel Vasco, para início da militarização da unidade ibaitiense e atendimento aos municípios da região, a gestão dos Agentes de Defesa Civil passou a ser de responsabilidade do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas – CIVARC, que é composto pelos municípios de Ibaiti, Japira, Jaboti, Pinhalão, Tomazina, Jundiaí do Sul e Conselheiro Mairinck.

Diante da mudança junto ao Corpo de Bombeiros do Paraná, na forma de trabalho da Defesa Civil ibaitiense, a unidade já iniciou os trabalhos com a contratação pelo CIVARC de um novo efetivo de 12 agentes, que se apresentou no último dia 02 de janeiro.

A partir do mês de maio, com a formação de novos bombeiros militares em todo Estado do Paraná, a unidade com sede em Ibaiti receberá dez bombeiros militares, que atuarão em conjunto com os Agentes da Defesa Civil nas sete cidades da região.

Em relação aos serviços prestados, a unidade de Ibaiti terá um aumento no atendimento com a melhoria dos serviços prestados. A unidade também passará a contar com uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência – SIATE que atuará em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, para atendimento de vítimas de acidentes na região. E também realizará vistorias e emissão de alvarás.

“Quero agradecer ao presidente do CIVARC, o prefeito Dionísio e todos os prefeitos que compõe o Consórcio, ao deputado estadual Alexandre Curi por toda a ajuda junto ao Governo do Estado, ao coronel Vasco, comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná, ao secretário de Segurança Pública, coronel Hudson e ao governador Ratinho Junior pela importante decisão da militarização da unidade do Corpo de Bombeiros de Ibaiti para atender a microrregião do Norte Pioneiro”, declarou o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho.