Ibaiti recebe deputado e comandante

Ofício solicitando recursos foi entregue

O Prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, recebeu o deputado estadual Luis Corti e o comandante do Corpo de Bombeiros da região do Norte Pioneiro /7º SGBI, de Santo Antônio da Platina, major Ezequiel Siqueira.

Discutiram a necessidade da compra de um caminhão novo para o grupamento de Ibaiti, que atenderia também os municípios do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas (Civarc). Foi entregue em mãos ao deputado um ofício solicitando os recursos, que viriam uma parte do Corpo de Bombeiros e a outra via emenda ou recursos parlamentares. Ele se comprometeu a buscar recursos junto ao Governo do Paraná, comandado pelo Governador Ratinho Junior.