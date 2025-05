Jacarezinho: Colisão entre Jeep e Fiat Palio

No trecho de Cambará

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima na segunda-feira, 10, na PR-431, em Jacarezinho.

Um Jeep/Compass Limited, placas de Maringá, conduzido por homem de 64 anos) trafegava na Rodovia, no sentido de Cambará até Jacarezinho. No Km 51 colidiu com um Fiat/Palio, dirigido por jovem, (29 anos) que estava em seu mesmo sentido.

O motorista do Palio sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) à Santa Casa de Jacarezinho.