Karina Peté deixa secretaria de Ibaiti

Concorrerá pelo PSD no pleito municipal

Encerrou o prazo de desincompatibilização para secretários municipais ou de estado que pretendam disputar as eleições municipais do dia 6 de outubro. Com isso, a secretária municipal de Planejamento e Orçamento de Ibaiti, Karina Peté, cumpriu, nesta quarta-feira, seu último dia de expediente na administração pública da cidade. A partir de agora, ela se dedica 100% a sua pré-candidatura à Prefeitura de Ibaiti pelo PSD.

Filha do ex-prefeito da cidade, Luiz Carlos Peté, Karina conclui sua segunda passagem, em dois ciclos de oito anos cada, pela prefeitura: foi chefe de gabinete e secretária de Governo na gestão de Peté, entre 2005 e 2012, e comandou a pasta do Planejamento e Orçamento desde a o primeiro mandato de Antonely Carvalho, em 2017.

“Deixo o cargo, hoje, por exigência da legislação eleitoral, mas com a sensação de dever cumprido. Nestes quase oito anos, foram mais de 60 convênios assinados, entre equipamentos, pavimentações e construções”, comentou Karina, em sua despedida. “Estive à frente, com minha valorosa equipe, das grandes obras que transformaram Ibaiti, a reconstrução de nosso tão esperado novo Hospital Municipal, o nosso heliponto para transporte aéreo de pacientes, que vem salvando inúmeras vidas em todo o Norte Pioneiro, a implementação de seis novas Unidades Básicas de Saúde, a regularização fundiária de mais de 800 lotes urbanos e o maior programa de pavimentação da história de nosso município”, lembrou.

Com a saída de Karina, o atual diretor de projetos e convênios da pasta, Gustavo Henrique Souza Azevedo assumirá a Secretaria de Planejamento, dando sequência ao grande cronograma de obras da prefeitura, que deve entregar, na próxima semana, a nova rodoviária do município e concluirá, ainda neste ano, as obras dos novos portais da cidade e a revitalização das avenidas Alice Pereira Goulart e Ricardo G. Bacco.

Fora da prefeitura, a pré-candidata dedicará os próximos meses à elaboração de seu plano de governo, construção de alianças e auxílio na elaboração das chapas de vereadores dos partidos que a apoiam. “A pré-candidatura não é da Karina, é de todo um grupo político, liderado pelo prefeito Antonely e pelo vice Ulisses Mingote, que vem transformando a cidade, com o apoio de nosso deputado estadual Alexandre Curi e o respaldo e reconhecimento do governador Ratinho Junior”, comentou.