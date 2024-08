Lançada petista em Rib. do Pinhal (vídeo)

Empresária Elizabeth Dutra é pré-concorrente

O Partido dos Trabalhadores (PT) oficializou a empresária Elizabeth Dutra na candidatura à prefeita de Ribeirão do Pinhal, na convenção realizada no fim de semana. O administrador e produtor rural Marnix Willem, mais conhecido como Maneco, compõe a chapa como vice, para concorrer nas eleições municipais, no próximo dia seis de outubro.

Pela primeira vez, o PT ribeiro-pinhalense terá uma chapa pura para concorrer ao executivo. Essa disputa também é marcada pelo fato inédito que terá uma candidatura feminina para o cargo.

Na convenção, também definidos os dez pré-candidatos ao cargo de vereador, todos também do Partido dos Trabalhadores.

Elizabeth Dutra nasceu e cresceu no bairro rural da Jacutinga. É formada em gestão pública e Jornalismo. Tem atividades como empresária e já foi apresentadora do programa de entrevistas Visão e Poder na RecordNews.

Há cinco anos retornou a cidade natal “para cuidar dos pais idosos e se tornou engajada em causas contra a construção da penitenciária, defesa dos animais e luta por mais condições de saúde para a população”,

Os escolhidos nessa reunião são pré-candidatos, pois ainda terão a candidatura formalizada pela Justiça Eleitoral. Neste ano, as legendas podem registrar os seus representantes até 15 de agosto, oficializando, assim, a participação deles nas eleições. A campanha começa oficialmente após essa data.

Na convenção Elizabeth conversou com os companheiros de partido e em seu discurso ressaltou pontos importantes que precisam melhorar para um futuro próspero para Ribeirão do Pinhal. “Nosso município necessita de um olhar sensível para promover uma gestão justa e igualitária, e assim alavancar nossa infraestrutura, ampliar os planos de habitação, melhorar a saúde, cuidar da educação e da cultura, apoiar a agricultura, meio ambiente e assistência social. Além de elaborar políticas públicas em todos os setores, que realmente façam a diferença para todos os moradores. Tudo isso numa gestão com a participação do povo e alinhado com o Governo Federal”, ressaltou.

Marnix, o Maneco, reforçou o seu compromisso com a agricultura, com o partido e para contribuir na gestão do município. “Quero ser parceiro para ajudar a Elizabeth no crescimento do nosso município, buscando novos recursos com nossos apoios no PT e fazer o melhor para todos os moradores de Ribeirão do Pinhal”.