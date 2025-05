Marcelo PALHARES homenageado pelo Corpo de Bombeiros

Com medalha de reconhecimento

Durante a cerimônia de entrega do novo caminhão de combate a incêndios, realizada nesta quinta-feira (07), o prefeito de Jacarezinho Marcelo Palhares, foi homenageado pelo 7º Subgrupamento de Bombeiros Independente (7º SGBI) com a Medalha de Reconhecimento, destacando o apoio e a parceria que vem prestando à corporação no Norte Pioneiro.

A medalha foi entregue em agradecimento ao comprometimento de Palhares com a segurança pública da região, especialmente em articulações que beneficiaram o Corpo de Bombeiros, como a chegada de uma nova ambulância no ano anterior e, agora, o reforço de um caminhão de última geração.

O chefe do executivo agradeceu pela homenagem prestada pelo Corpo de Bombeiros. “Receber essa medalha é uma honra e reforça meu compromisso com o desenvolvimento do Norte Pioneiro. Nossa região merece ser um verdadeiro polo de investimentos e avanços, e eu, estou firme em fazer parte dessa história. Podem contar sempre comigo para que o Norte Pioneiro tenha o reconhecimento e o apoio que merece,” declarou Palhares.

CAMINHÃO – O novo veículo, um Mercedes-Benz zero km, conta com um reservatório de 4.500 litros de água, bomba com capacidade de 2.800 litros por minuto, além de espaço para transporte de até seis militares e equipamentos modernos de combate a incêndios.

Para o Corpo de Bombeiros, a renovação da frota simboliza um avanço significativo na capacidade de resposta em situações de emergência, beneficiando os quatro municípios atendidos pelo quartel – Jacarezinho, Cambará, Ribeirão Claro e Carlópolis – que registram cerca de 700 ocorrências ao ano.

