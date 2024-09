Morre ATROPELADO um SIQUEIRENSE que trabalhava no pedágio

Caminhão atingiu o pedestre

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu ocorrência de acidente nesta terça-feira, na PR-092, que resultou em morte de funcionário terceirizado das obras do pedágio. Trata-se de Valdemir Dutra, de 47 anos.

Um caminhão de Jaguariaíva, conduzido por homem (38 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Quatiguá a Joaquim Távora. No Km 34 atropelou o pedestre que estava a serviço da equipe de manutenção da Rodovia, pela empresa Tucumã, contratada pela concessionária do trecho EPR.

O motorista não teve ferimentos, mas a vítima feriu-se gravemente. Ele foi encaminhado ao hospital da cidade, contudo, chegou já sem vida ao local.