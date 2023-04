Morre a mulher do acidente de Japira; criança vive(vídeo)

Sepultamento do corpo hoje às 13 horas

Exclusivo: Tatiana Aparecida Faria (fotos) , de 35 anos, faleceu na tarde deste sábado, dia 22, no HU(Hospital Universitário) de Londrina exatamente às 14h17m.

Acidente às 7h05m desta sexta-feira, dia 21, envolveu um Toyota/Corolla (placas de Conselheiro Mairinck) e um Fiat/Uno cor vermelha (placas de Ibaiti) no KM 84 da PR-272, em Japira.

O primeiro dirigido por Lee Honda, empresário do ramo de construção civil – teve ferimentos leves, assim como a mulher, 28, que o acompanhava e também uma menina de quatro anos se feriu, e inalou fumaça. O Corolla incendiou minutos depois da batida.

No outro carro, a pecuarista Tati , que estava sozinha, sofreu machucados gravíssimos e foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao hospital da vizinha Ibaiti, mas depois por helicóptero para a unidade de saúde londrinense, o mesmo acontecendo com a criança.

Tati era compradora de gado.

Separada, deixou um filho de 15 anos. Os pais dela – que residem num sítio – estão inconsoláveis. O genitor é muito conhecido pelo apelido de “Mexerica”.

O corpo chegou somente de madrugada e foi preparado pela Funerária Renascer.

O velório é na capela mortuária de Japira desde as sete horas da manhã deste domingo, dia 23, e o sepultamento no cemitério local às 13 horas.

O Npdiario acompanha o caso, que será atualizado a qualquer momento.

Sinistro foi do tipo abalroamento transversal numa curva fechada.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e Defesa Civil de Ibaiti atenderam a ocorrência.

O médico-prefeito Antonely de Carvalho declarou o seguinte: “Mesmo acostumado a fortes emoções devido minha formação acompanhei todo socorro dado ao acidente automobilística; agradeço e parabenizo à todas equipes: do SAMU Norte Pioneiro/Base Ibaiti e a toda equipe do Hospital Municipal de Ibaiti que deram suporte ao atendimento à vítima adulta e à criança e na rápida presteza com transporte aéreo. E os bombeiros que rapidamente debelaram as chamas e que vem fazendo um excelente serviço de socorro e de urgência nas nossas estradas”.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ibaitiense atendeu a ocorrência na pista.

Veja a primeira reportagem desta sexta-feira:

