No trecho entre Quatiguá

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente no sábado (28) um acidente na PR-092.

Uma Honda, pilotada por mulher, trafegava pela Rodovia, no sentido de Quatiguá até Siqueira Campos. No Km 281, colidiu com um carro Nissan Sentra Sedan, dirigido por homem, que estava no mesmo sentido.

Ela foi encaminhada à Santa Casa, com ferimentos.