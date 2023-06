Novas viaturas são fundamentais para reforçar segurança

Deputados e prefeitos participaram da entrega

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) participou nesta segunda-feira, 5, da entrega de 922 novas viaturas que vão reforçar a estrutura da Polícia Civil em todas as regiões do Paraná. A solenidade foi realizada no Palácio Iguaçu, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), prefeitos e lideranças dos municípios beneficiados.

“Essas novas viaturas são fundamentais para reforçar a segurança pública no nosso Estado. É um investimento muito alto do Governo do Estado para dar melhores condições de trabalhos aos policiais civis, profissionais que tem o nosso respeito pelo papel fundamental na investigação e elucidação de crimes”, destacou Romanelli.

Dos 146 municípios beneficiados, 11 são representados pelo deputado na Assembleia Legislativa: Assaí, Cambará, Carlópolis, Colorado, Cornélio Procópio, Ipiranga, Joaquim Távora, Primeiro de Maio, Ribeirão Claro, Santo Antônio da Platina e Siqueira Campos. “O governo está fazendo um grande trabalho de reequipamento das nossas polícias, com a contratação de delegados, policiais militares e agora novas viaturas”, afirmou o parlamentar.

Compra e locação – De acordo com Ratinho, o Estado está disponibilizando 922 veículos novos para unidades da Polícia Civil. Deste total, 837 são locados e 85 foram adquiridos, totalizando um investimento de R$ 11 milhões para a compra e de R$ 32 milhões anuais nas locações. “Fizemos uma boa contratação de delegados e agentes, estamos reestruturando as delegacias e adquirindo novos armamentos e equipamentos”, acrescentou o governador.

“A viatura locada nos dá mais agilidade. É a garantia de que se uma viatura estragar, terá uma reposição imediata”, sustentou o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rochemback. “A Polícia Civil estava com uma frota sucateada, que agora está sendo totalmente renovada, com viaturas ostensivas e veladas que vão dar maior mobilidade aos policiais civis”, acrescentou o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.