Operação APREENDE 19 kg de erva (vídeo)

Moça de 21 anos foi encarcerada

Neste fim de semana, uma operação da 2ª Companhia de Operações com Cães do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) resultou na apreensão de 19, 385 quilos de maconha e na prisão de uma mulher por tráfico de drogas. A ação ocorreu no Km 03 da PR-855, em Bandeirantes.

Durante fiscalização de rotina no combate ao tráfico, abordado um ônibus da empresa Brasil Sul linha Foz do Iguaçu/São Paul0. O cão de faro “Airon” sentiu que numa mala cor de rosa havia entorpecentes. Outro cachorro, Árius, também indicou uma, de cor preta,

Ao todo, 25 tabletes.

A proprietária, uma jovem de 21 anos, residente em Serra, município de 521 mil habitantes localizado no Espírito Santo, confessou ter aceitado convite para levar de Foz até o Rio de Janeiro.

Presa e encaminhada para delegacia de Polícia Civil local para as providências. A erva foi apreendida.