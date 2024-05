Pedro Lupion destina R$ 1,5 milhão para a Saúde de Jacarezinho

Santa Casa, Atenção primária, serviços das Unidades Básicas e Fundo Nacional de Saúde

O deputado federal Pedro Lupion (PP/PR) anunciou o encaminhamento de duas importantes emendas parlamentares para o município de Jacarezinho/PR, visando fortalecer o sistema de saúde local.

Uma das emendas (individual), no valor de R$ 500 mil, que será destinada à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho, voltada para custeio de ações de média e alta complexidade hospitalar, está em tramitação no Fundo Estadual de Saúde do Paraná (SESA).

Em comunicado ao prefeito Marcelo Palhares, o deputado reforçou seu compromisso em garantir melhorias no atendimento à população, destacando que esse investimento será essencial para a continuidade e aprimoramento dos serviços hospitalares.

Além disso, Lupion enviou outra emenda no valor total de R$ 1 milhão para a área da saúde em Jacarezinho. Esse recurso, composto por R$ 500 mil de emenda individual e R$ 500 mil de emenda de bancada, será destinado para fortalecer a atenção primária e os serviços das unidades básicas de saúde (UBS) do município e administrado pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

O parlamentar ressaltou a importância desses investimentos para a melhoria da infraestrutura e do atendimento nas UBS de Jacarezinho, reafirmando seu compromisso em garantir acesso de qualidade aos serviços essenciais de saúde para toda a população.