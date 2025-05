Polícia Civil apreende adolescente ligado a latrocínio em Jacaré

Marca avanço na apuração do crime

A Polícia Civil de Jacarezinho (foto abaixo, delegada Caroline dos Santos Fernandes e delegados Tristão Borborema e Amir Salmen) realizou na manhã desta segunda-feira (10) mais uma importante ação na investigação do latrocínio tentado ocorrido na Madeireira Pontal, (foto no fim deste texto) no bairro Vila Setti.

Por volta das 9h30m, agentes deram cumprimento ao mandado de internação de um dos envolvidos no crime, um adolescente que colaborou diretamente na ação que quase vitimou fatalmente o morador do estabelecimento. A operação, realizada com êxito no bairro Pedreira, reforça o comprometimento da Polícia Civil de Jacarezinho na rápida elucidação do caso.

O jovem apreendido (foto abaixo) foi encaminhado ao Centro de Socioeducação de Santo Antônio da Platina (foto principal), onde permanecerá à disposição da Justiça. O mandado de internação foi requerido pelo delegado-adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho, que destacou a gravidade do crime e a necessidade da medida severa contra o menor envolvido. “Menores que participam de crimes brutais devem enfrentar as consequências legais. A restrição de liberdade é essencial para que compreendam a seriedade de seus atos e para garantir a segurança da sociedade”, afirmou.

A ação desta segunda-feira acontece após a prisão de dois autores maiores de idade, que já estão detidos. O Ministério Público já ofereceu denúncia contra ambos, e eles responderão judicialmente pelo crime de latrocínio – roubo seguido de morte – infração considerada hedionda pela legislação brasileira. O caso foi encerrado com sucesso.

Entenda o caso

O crime teve início na madrugada do dia dos fatos, por volta das 4h20, quando a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da Madeireira Pontal, que ouviram barulhos suspeitos no estabelecimento, localizado na Rua Dom Fernando Taddey, no bairro Vila Setti. O proprietário do local foi alertado e, ao chegar à empresa, encontrou o morador do local, um homem de 58 anos, gravemente ferido e ensanguentado, com um trauma severo na cabeça.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) foi acionado e prontamente encaminhou a vítima ao hospital. Infelizmente, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, configurando o crime como latrocínio.

Durante a inspeção feita no estabelecimento, as autoridades identificaram a subtração de diversos equipamentos, incluindo serra circular, lixadeira, plaina elétrica e soprador térmico, de marcas renomadas como Dewalt e Stihl. Os criminosos invadiram o depósito de ferramentas, arrombando portas para ter acesso aos bens. A investigação inicial foi dificultada pelo fato de que o sistema de câmeras de segurança da madeireira não estava operante no momento do crime.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Militar isolou o local e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica, que deram início às investigações. O trabalho incisivo da Polícia Civil de Jacarezinho foi crucial para o rápido esclarecimento do caso e identificação dos responsáveis.

Agora, com todos os envolvidos identificados e responsabilizados perante a Justiça, o crime segue para a fase judicial, onde os autores deverão responder pelo bárbaro latrocínio que chocou a comunidade.